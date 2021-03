Siria: Russia chiude tre valichi umanitari a Idlib e Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicedirettore del Centro russo per la riconciliazione in Siria, Aleksander Karpov, ha annunciato la chiusura di tre valichi umanitari nelle province di Aleppo e Idlib, accusando i gruppi armati dell’opposizione di averli bombardati. La chiusura giunge nonostante lo stesso ufficiale russo abbia riconosciuto, secondo il portale “Russia Today”, il deterioramento della situazione umanitaria nelle aree adiacenti ai valichi, ovvero Saraqib (a est di Idlib), Miznaz (a ovest di Aleppo) e Abu Zendin (nella zona cosiddetta “Scudo dell’Eufrate”, nell’est della provincia di Aleppo). La scorsa settimana Mosca aveva annunciato la riapertura dei valichi in questione, menzionando una presunta intesa con la Turchia che tuttavia era stata smentita da fonti turche. Nel frattempo, Karpov ha accusato le “organizzazioni terroristiche” di aver compiuto “bombardamenti provocatori” e di aver impedito il transito di civili e veicoli tramite i corridoi umanitari. (Res)