Siria: governo accusa Blinken di “ipocrisia senza precedenti”

- Il ministero degli Esteri della Siria ha criticato la seduta del Consiglio di sicurezza dell’Onu tenuta lo scorso 29 marzo, e dedicata alla situazione umanitaria nel Paese, definendola un’occasione “senza precedenti” di “ipocrisia” da parte degli Stati Uniti e dell’Occidente. In un comunicato, il ministero afferma che il segretario Stato Usa Antony Blinken, “che ha partecipato alla seduta e ha chiesto di aprire nuovi corridoi per l’ingresso di aiuti umanitari in Siria, pratica l’ipocrisia diplomatica, poiché dimentica che il suo Paese è causa delle sofferenze del popolo siriano, contro cui ha imposto un severo blocco (economico) e al quale impedisce di accedere alle sue risorse”. Nella nota, il dicastero di Damasco accusa la politica statunitense di avere “un doppio standard”, e chiede se l’insistenza di Washington per una soluzione politica sia “moralmente” compatibile con “la prosecuzione della sua occupazione del territorio siriano nella Jazira siriana e nell’area di Al Tanf”. (Res)