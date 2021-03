Tagikistan-India: ministro Esteri indiano Jaishankar conclude oggi la sua visita a Dushanbe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, conclude oggi la visita di due giorni in Tagikistan, a Dushanbe, per impegni bilaterali e per partecipare alla nona conferenza ministeriale Heart of Asia - Processo di Istanbul sull’Afghanistan, che si è svolta ieri, su invito dell’omologo tagiko, Sirojiddin Muhriddin, e dell’afgano Mohammad Hanif Atmar. Jaishankar, come ha riferito sul suo profilo Twitter, è stato ricevuto dal presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, col quale ha discusso dell’espansione delle relazioni economiche bilaterali e della cooperazione allo sviluppo. Ha poi incontrato il ministro della Difesa del Paese, Sherali Mirzo, per parlare di cooperazione nella sicurezza. Ci sono stati colloqui anche con i ministri degli Esteri del Kazakhstan, Mukhtar Tileuberdi, e dell’Uzbekistan, Abdulaziz Kamilov. (segue) (Inn)