Tagikistan-India: ministro Esteri indiano Jaishankar conclude oggi la sua visita a Dushanbe (2)

- Nel suo intervento alla conferenza Heart of Asia Jaishankar ha detto che “per una pace durevole in Afghanistan, ciò che occorre è un’autentica ‘doppia pace’, cioè pace all’interno dell’Afghanistan e pace intorno all’Afghanistan” e che “ciò richiede l’armonizzazione degli interessi di tutti, dentro e intorno al Paese”. “Affinché il processo di pace riesca è necessario far sì che le parti negoziali continuino a impegnarsi in buona fede, con un serio impegno per il raggiungimento di una soluzione politica”, ha avvertito il rappresentante di Nuova Delhi. “Oggi ci impegniamo per un Afghanistan più inclusivo che possa superare decenni di conflitto. Ma ciò accadrà solo se resteremo fedeli ai principi che Heart of Asia incarna da lungo tempo. Il successo collettivo può non essere facile ma l’alternativa è solo il fallimento collettivo”, ha concluso l’esponente del governo indiano. (segue) (Inn)