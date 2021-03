Tagikistan-India: ministro Esteri indiano Jaishankar conclude oggi la sua visita a Dushanbe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi membri di Heart of Asia sono 15: Afghanistan, Azerbaigian, Arabia Saudita, Cina, Emirati Arabi Uniti, India, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan e Uzbekistan. L’iniziativa regionale, lanciata a Istanbul nel 2011, ha inoltre il sostegno di altri 16 Paesi e di 12 organizzazioni. Anche il ministro degli Esteri pakistano, Shah Mahmood Qureshi, si trova a Dushanbe. La circostanza ha alimentato l’ipotesi di un colloquio bilaterale con Jaishankar a margine della conferenza, dopo la recente intesa (25 febbraio) tra i direttori delle operazioni militari dei rispettivi Paesi a rispettare il cessate il fuoco e gli altri accordi e ad aprire una linea diretta di comunicazione per cercare di superare i problemi che ostacolano la pace. Tuttavia, un incontro non è stato programmato. (Inn)