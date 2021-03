Libano: blocco aounista, Hariri presenti un governo in linea con la Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare Libano forte, del Movimento patriottico libero, partito del presidente della Repubblica Michel Aoun e del genero Gebran Bassil, ha fatto appello al primo ministro incaricato, Saad Hariri, affinché presenti una squadra di governo “in linea con la Costituzione”. Lo afferma un comunicato rilasciato dal gruppo parlamentare, dopo la sua riunione settimanale. La nota fa appello ad Hariri affinché “assuma l’iniziativa di presentare una formula di governo che rispetti le condizioni della Carta, della Costituzione”, per facilitare “l’uscita dallo stallo”. Il gruppo invita inoltre il premier incaricato a non insistere sulla formula a 18 ministri, da lui presentata lo scorso dicembre al capo dello Stato, definendola “artificiosa”. Hariri ha ricevuto l'incarico per formare il governo lo scorso 22 ottobre, ma le divergenze con Aoun non hanno consentito la creazione dell'esecutivo. (Res)