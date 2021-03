Difesa: Iraq, coalizione internazionale dona nuove attrezzature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato islamico (Is) ha consegnato nuove attrezzature difensive, tra cui torrette di osservazione e pezzi di ricambio, alle forze armate irachene. Lo riferisce una fonte dell’agenzia irachena “Shafaq”. Secondo la fonte l’esercito iracheno “ha ricevuto in consegna un nuovo carico di torrette di osservazione dalla coalizione internazionale, presso la base di Ain al Asad, nel governatorato dell’Anbar”, mentre i pezzi di ricambio sono stati consegnati presso la base aerea di Ali al Salem, in Kuwait. (Res)