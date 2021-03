Cina: indice Pmi non manifatturiero in aumento a marzo a 56,3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) per il settore non manifatturiero della Cina si è attestato a 56,3 a marzo, in aumento rispetto a 51,4 punti a febbraio. È quanto evidenziano i dati pubblicati oggi dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Una lettura superiore a 50 indica espansione, mentre una lettura inferiore riflette una fase di contrazione. A marzo il sottoindice delle attività imprenditoriali nel settore dei servizi si è attestato a 55,2, rispetto a 50,8 di febbraio. "L'aumento riflette una ripresa più rapida nel settore dei servizi, poiché gli sforzi di controllo dell'epidemia sono stati ripagati e la domanda di consumo ha continuato ad aumentare", ha affermato Zhao Qinghe, statistico Nbs. In dettaglio, i sottoindici per le attività nel trasporto ferroviario e aereo, nelle telecomunicazioni e nella trasmissione satellitare, nonché nei servizi finanziari, sono stati superiori a 60, indicando una rapida crescita del volume di affari in queste aree.(Cip)