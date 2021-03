Italia-Russia: arrestati capitano della Marina e militare russo accusati di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Ros, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, hanno fermato un capitano di fregata della Marina militare e un ufficiale delle Forze armate russe accreditato presso l’ambasciata in Italia: entrambi sono accusati di spionaggio. Come riferisce un comunicato, l’operazione è stata effettuata nell’ambito di prolungata attività informatica condotta dall’Agenzia informazioni sicurezza interna, con il fattivo supporto dello Stato maggiore della Difesa e della quale è stato investito il raggruppamento. L'ufficiale della Marina e il militare russo sono accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato. L’intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, sorpresi in flagranza di reato immediatamente dopo la cessione di documentazione classificata da parte dell’ufficiale italiano in cambio di una somma di denaro. All’esito degli accertamenti di rito, l’ufficiale è stato tratto in arresto mentre la posizione del cittadino straniero è tuttora al vaglio in relazione al suo status diplomatico. (Com)