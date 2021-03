Iraq: approvato progetto per nuovo quartiere residenziale a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Edilizia, degli Alloggi e delle Municipalità pubbliche irachena, Nazanin Mohammed, ha annunciato oggi di aver approvato in via definitiva il progetto della città residenziale di Al Tariq, a Baghdad, nel quadro di un piano ministeriale per l’inaugurazione di nuovi quartieri residenziali in diverse città del Paese. L’area di Al Tariq comprenderà circa 13 mila nuove unità abitative, fornite di servizi commerciali, sanitari ed educativi. L’Iraq soffre di una grave crisi degli alloggi, dovuta all’aumento della popolazione, alla carenza di strutture abitative e all’incapacità dei cittadini di costruire abitazioni proprie, dato l’elevato costo dei terreni e dei materiali da costruzione. (Res)