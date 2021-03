Kuwait: parlamento approva rinvio pagamenti rate prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale, parlamento monocamerale del Kuwait, ha approvato ieri una legge che prevede il rinvio del pagamento delle rate dei prestiti e nuove misure per affrontare gli effetti negativi della pandemia di Covid-19 sull’economia. La legge è stata approvata all’unanimità dai deputati presenti, in tutto 33. “Speriamo che il rinvio del pagamento delle rate dei prestiti dia sollievo ai cittadini”, ha detto il presidente del parlamento, Marzuq al Ghanem, poco dopo l’approvazione della legge. All’inizio della seduta, i membri del governo hanno prestato giuramento, per poter partecipare ai lavori del parlamento, secondo quanto previsto dall’articolo 91 della Costituzione. La seduta è stata boicottata da diversi parlamentari dell'opposizione, con l'obiettivo di impedire il raggiungimento del numero legale e di conseguenza il giuramento. (Res)