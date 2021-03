Energia: Jp Morgan, Opec+ estenderà taglio produzione fino a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d’investimenti Jp Morgan stima, in un rapporto di ricerca, che l’Opec+ durante l’incontro di questa settimana manterrà un atteggiamento di prudenza, prolungando i tagli alla produzione petrolifera fino alla fine di maggio. Lo riferisce il quotidiano economico panarabo "Al Eqtisadiya". L’Arabia Saudita, in particolare, estenderà la riduzione volontaria della produzione per altri due mesi, fino alla fine di giugno. “Ci attendiamo che l’alleanza cominci ad accrescere la produzione, con aumenti di 500 mila barili al giorno, a giugno, proseguendo fino ad agosto”, prosegue la banca. (Res)