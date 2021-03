Medio Oriente: Haniyeh ribadisce impegno di Hamas per le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’Ufficio politico del movimento palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ha ribadito la “serietà” e l’impegno del suo gruppo a rispettare le condizioni concordate dalle fazioni palestinesi per le prossime elezioni legislative nei Territori, previste per il 22 maggio. In un discorso tenuto durante una conferenza internazionale di studenti, Haniyeh ha sottolineato che le elezioni dovrebbero favorire il “partenariato” e aprire la strada a una “ricostruzione” delle autorità di riferimento, ovvero l’Autorità nazionale palestinese (Anp) e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp). Haniyeh ha indicato i tre “pilastri” necessari per realizzare le aspirazioni del popolo palestinese: “piena adesione al nostro diritto per la terra della Palestina, nessuna rinuncia al diritto di tutti i palestinesi a ritornare, impegno a liberare i prigionieri e preservare le costanti nazionali legittime”. (Res)