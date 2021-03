Francia: fonti stampa, governo sempre più vicino a chiudere le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arginare l'avanzata del coronavirus, il governo francese è sempre più orientato a chiudere le scuole. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che questa restrizione potrebbe scattare già dal 2 aprile. Il presidente francese Emmanuel Macron, che dovrebbe esprimersi tra questa sera e domani, ha ricevuto nella serata di ieri, 30 marzo, il primo ministro Jean Castex, mentre questa mattina riunisce il Consiglio di difesa sanitario. Il quotidiano "Le Figaro" sottolinea che il capo dello Stato vuole evitare a tutti i costi una serrata generale, per questo studia tutte le piste possibili pur di non ricorrere a questa opzione. Ieri i pazienti in rianimazione erano 5.072, più del picco di 4.903 registrato nella seconda ondata, quando nel Paese era in vigore una serrata.(Frp)