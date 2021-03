Grecia: Parlamento approva istituzione commissione speciale su accuse contro ex ministro Pappas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento di Atene ha votato nella serata di ieri al termine di una lunga sessione a favore dell'istituzione di una commissione speciale di inchiesta per indagare sul comportamento dell'ex ministro per le Politiche digitali, Nikos Pappas. L'esponente di Syriza è indagato dalla magistratura ellenica in relazione ad un appalto pubblico. La commissione indagherà sui reati commessi durante l'esercizio delle sue funzioni ministeriali, e in particolare sull'accusa di corruzione e ripetuta violazione dei doveri. Un imprenditore che ha preso parte alla gara di appalto, Christos Kalogritsas, ha accusato Pappas, che era responsabile della supervisione del processo di autorizzazione, di "truccare" la concorrenza. Da parte sua, Pappas ha respinto le accuse contenute nel fascicolo trasmesso al Parlamento a febbraio dal ministero della Giustizia e ha avvertito i parlamentari di Nuova democrazia (Nd), forza di maggioranza all'Assemblea nazionale di Atene, di "fare attenzione a come si parla di Syriza". (Gra)