Francia: Covid, sindaca Parigi favorevole alla chiusura delle scuole

- La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, è a favore della chiusura delle scuole in Francia a causa dell'elevato numero di casi di coronavirus. Intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv", la prima cittadina ha spiegato che attualmente nella capitale francese ci sono 850 classi chiuse, contro le 255 del 28 marzo. "È una disorganizzazione molto grande. Su Parigi abbiamo circa 20 mila studenti che non sono in classe perché sono malati o perché le classi sono chiuse", ha affermato Hidalgo, secondo la quale "la situazione è molto grave". (Frp)