Roma: re delle truffe online si nascondeva nel Lazio, arrestato pluripregiudicato ricercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lunga carriera di un criminale di 63 anni, originario della provincia di Cosenza, è stata interrotta dalla Polizia postale e delle comunicazioni, che lo ha rintracciato e tratto in arresto in un piccolo centro nei pressi di Roma, dove si nascondeva per sottrarsi all’esecuzione della pena definitiva di oltre 7 anni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di strumenti di pagamento, truffa, estorsione ed altro. Gli operatori della Polizia postale di Cosenza e della sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica dello stesso capoluogo, con il supporto di personale della Polizia postale di Roma, attraverso specifiche indagini informatiche e tradizionali, avviate a seguito di ulteriori, recenti truffe commesse dall’arrestato, sotto il coordinamento della Procura di Cosenza, hanno consentito di individuare l’area geografica della provincia di Roma nella quale presumibilmente orbitava il latitante. (segue) (Rer)