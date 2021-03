Roma: re delle truffe online si nascondeva nel Lazio, arrestato pluripregiudicato ricercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ulteriori accertamenti ed appostamenti svolti nella zona, con la collaborazione del commissariato di Pubblica sicurezza di Colleferro, hanno dato conferma della presenza dell’uomo in un appartamento della zona, all’interno del quale è stato sorpreso nelle prime ore del mattino, in possesso di numerosi strumenti informatici e documenti di interesse investigativo che sono stati posti sotto sequestro dagli investigatori a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Cosenza, tra cui diversi telefoni cellulari, carte di pagamento e dispositivi per la connessione internet. Dalle indagini e dagli appostamenti sul luogo è emerso, tra l’altro, che il latitante aveva disponibilità finanziarie che prelevava periodicamente attraverso le postazioni bancomat dell’area in cui è stato individuato, con l’utilizzo di carte in suo possesso. (segue) (Rer)