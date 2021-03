Covid: Orlando su obbligo vaccino, inidonietà per operatori sanitari che si rifiutano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla norma che dovrebbe essere discussa oggi in Cdm sull'obbligo di vaccino per gli operatori sanitari sono previsti "obblighi per chi svolge funzioni in ambito sanitario tenendo conto delle funzioni che ciascuno svolge e prevedendo la possibilità di inidonietà, con tanto di conseguenze, per chi non si vaccina". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, su SkyTg24. “Se tu non metti in sicurezza te stesso e gli altri scatta un meccanismo affinché questa insicurezza non si possa riflettere sugli altri”, ha aggiunto.(Rin)