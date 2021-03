Infrastrutture: Egitto stanzia 14 miliardi di dollari per sviluppare la rete ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha stanziato 225 miliardi di lire egiziane (14,36 miliardi di dollari) per sviluppare la sua rete ferroviaria e prevenire il ripetersi di incidenti come la collisione di due treni nell'Alto Egitto venerdì 26 marzo. Il ministro dei Trasporti egiziano Kamel Al-Wazir ha dichiarato di aver tenuto un incontro con i funzionari dell'Autorità delle ferrovie nazionali egiziane per sviluppare un piano per prevenire gli incidenti, indicando che questi nuovi fondi sono stati stanziati per lo sviluppo dell'attuale rete ferroviaria. L'annuncio giunge dopo l’incidente ferroviario avvenuto lo scorso 26 marzo a Sohag, nell’Alto Egitto, che ha causato 18 morti e 200 feriti. (Res)