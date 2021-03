© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa discussione su come e quando aprire la farei quando scenderanno i contagi. Porta fuori strada discutere di come si apre quando questi aumentano. Adesso mi concentrerei su come accelerare la vaccinazione". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, su SkyTg24. "Concentriamoci su questo e non dividiamo su chi vuole aprire e chi chiudere. Ci vuole grande attenzione", ha aggiunto.(Rin)