Regno Unito: primo dibattito elettorale in Scozia, Sturgeon attacca Johnson su ripresa economica

- I leader politici scozzesi si sono scontrati nella serata di ieri in merito alla possibilità di convocare un secondo referendum sull'indipendenza da Londra, nel primo dibattito organizzato dalla "Bbc" in vista delle elezioni politiche di maggio. La leader del Partito nazionale scozzese (Snp) e attuale prima ministra, Nicola Sturgeon, ha affermato che la Scozia rischierebbe di andare nella "direzione sbagliata" se le decisioni sulla ripresa dell'economia post pandemia fossero lasciate in mano al primo ministro, Boris Johnson, promuovendo quindi la sua posizione pro indipendenza. Tuttavia, i suoi oppositori (il leader conservatore Douglas Ross, il laburista Anas Sarwar e il liberaldemocratico Willie Rennie) hanno affermato che l'ultima cosa di cui il Paese ha bisogno al momento sarebbero ulteriori divisioni, o un referendum. Sturgeon ha affermato che, se lei vincesse, il referendum avrebbe luogo "nella prima metà dei prossimi cinque anni", durata effettiva del mandato alla guida del governo scozzese, "ammesso che la crisi sia passata". Tuttavia, Sturgeon ha negato che la ricerca dell'indipendenza da Londra fosse un fattore di distrazione dalla crisi dovuta alla pandemia, affermando come esempio di aver speso la giornata in conversazioni con i suoi consiglieri scientifici piuttosto che con la campagna elettorale. (Rel)