Thailandia: banca centrale rivede al ribasso le proiezioni di crescita economica

- La Banca della Thailandia ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica del Paese per l'anno 2021 oggi, 31 marzo. La banca centrale prevede per quest'anno una crescita del Pil thailandese nell'ordine del 3 per cento, due decimi di punto in meno rispetto alle proiezioni formulate lo scorso dicembre. La correzione considera gli effetti della seconda ondata pandemica nella Thailandia, e della ripresa ancora lontana del settore turistico. Titanum Malliamas, segretario del Comitato per la politica monetaria della banca, ha dichiarato che la seconda ondata di contagi in corso nel Paese dallo scorso dicembre ha impresso una nuova battuta d'arresto alla ripresa dell'attività nel settore del turismo. La banca centrale ha rivisto la previsione relativa all'arrivo di turisti stranieri in Thailandia nel 2021, da 5,5 a soli 3 milioni di persone. "Dal momento che il turismo contribuisce per il 12 per cento al Pil della Thailandia, la ripresa economica è più lenta rispetto ad altri Paesi meno dipendenti dal turismo", ha dichiarato il funzionario della banca centrale. (segue) (Fim)