Thailandia: banca centrale rivede al ribasso le proiezioni di crescita economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un segnale d'allarme in merito alle prospettive di ripresa del turismo in Thailandia è giunto anche dalla Banca mondiale, che nel suo Aggiornamento economico sull'Asia orientale e il Pacifico, pubblicato ieri, 30 marzo, ha evidenziato in particolare i dubbi legati alle vaccinazioni. Kiatipong Ariyapruchya, economista senior della Banca mondiale per la Thailandia, ha sottolineato che anche se la campagna di vaccinazione nazionale proseguirà secondo i piani, la riapertura non coinciderà necessariamente con una piena ripresa dei flussi turistici internazionali. Nel rapporto, la Banca mondiale sottolinea che le vaccinazioni non sembrano prevenire la trasmissione del virus, e che un'altra incognita è rappresentata dall'efficacia dei vaccini nel contrasto alle varianti del coronavirus. La Banca mondiale ha rivisto a sua volta al ribasso le previsioni di crescita economica della Thailandia, dal 4 al 3,4 per cento del Pil. (Fim)