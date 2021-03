Corea del Nord: satelliti rilevano attività presso il complesso nucleare di Yongbyon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immagini satellitari scattate ieri, 30 marzo, evidenziano vapore acqueo in uscita dall'impianto di riprocessamento del plutonio presso il complesso nucleare nordcoreano di Yongbyon. Lo ha riferito Beyond Parallel, un progetto del think tank statunitense Center for Strategic and International Studies. Le immagini pubblicate dal think tank mostrano una piccola colonna di vapore in uscita da uno degli edifici di supporto del complesso nucleare, che indica una qualche attività presso il sito, utilizzato da Pyongyang per la sintesi di materiale fissile per armi atomiche. la struttura riprocessa barre di combustibile nucleare esauste per ricavarne plutonio, utilizzabile a sua volta per la realizzazione di armi atomiche assieme all'uranio altamente arricchito. La realizzazione di una testata nucleare richiede circa sei chilogrammi di plutonio. Nelle ultime settimane Beyond Parallel ha osservato colore anche presso un impianto termoelettrico utilizzato per alimentare il complesso di riprocessamento. "Queste immagini non indicano necessariamente una campagna di riprocessamento, ma segnalano il fatto che la struttura è occupata e riscaldata", recita l'analisi del think tank statunitense. (segue) (Git)