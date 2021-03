Corea del Nord: satelliti rilevano attività presso il complesso nucleare di Yongbyon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi di un incontro tra il presidente Usa Joe Biden e il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, non rientra nel novero delle opzioni diplomatiche allo studio della Casa Bianca. Lo ha dichiarato la portavoce dell'amministrazione presidenziale Usa, Jen Psaki, nella giornata di lunedì, 29 marzo. "Non è sua intenzione" incontrare Kim, ha dichiarato la portavoce riferendosi al presidente Biden e commentando la situazione nella Penisola Coreana dopo il recente test di missili balistici effettuato dalla Corea del Nord. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha espresso ieri una aperta condanna dei "destabilizzanti lanci di missili balistici", ribadendo che gli Stati Uniti e i loro principali alleati asiatici - Giappone e Corea del Sud - "sono uniti contro queste provocazioni e per l'avanzamento della denuclearizzazione nella Penisola Coreana". (segue) (Git)