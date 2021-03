Usa: procuratore generale Garland lancia revisione interna per affrontare crimini d’odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, ha annunciato che il dipartimento di Giustizia condurrà una revisione interna di 30 giorni per determinare come l'agenzia può sostenere il monitoraggio e il perseguimento dei crimini d'odio o comunque motivati da questioni come razza, genere e altri fattori. Lo riferisce la stampa Usa. Nel suo primo promemoria esecutivo al personale da quando è in carica, Garland ha affermato che i crimini ispirati dall'odio hanno un "effetto tossico" sulla società e ha sottolineato che le segnalazioni di crescenti discriminazioni e violenze nei confronti degli asiatici richiedono "rinnovata energia ed enfasi" da parte del governo federale e delle forze dell’ordine. Tra gli obiettivi, ha spiegato Garland, c’è il rafforzamento della raccolta dati sui crimini d'odio, la priorità delle indagini e dei procedimenti giudiziari e l'utilizzo delle autorità civili per perseguire gli atti illeciti che non soddisfano la definizione federale di crimini d'odio.(Nys)