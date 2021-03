Venezuela: Commissione interamericana diritti umani esprime preoccupazione per sfollamento 5.000 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha espresso preoccupazione per lo sfollamento di oltre 5.000 persone ad Arauquita, in Colombia, a causa dei combattimenti tra le forze armate nazionali bolivariane e gruppi irregolari ad Apure, in Venezuela. "L'organizzazione lavora con le autorità della Colombia e del Venezuela per adottare misure coordinate per assistere e proteggere la popolazione civile sfollata, nonché per salvaguardare il loro ritorno volontario e sicuro", sottolinea la Commissione sul suo account Twitter ufficiale. Fino a ieri, 30 marzo, si sono verificati diversi scontri armati tra le quelle che vengono definite fronde all’interno delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia e le Forze armate nazionali bolivariane.(Vec)