Giappone-Indonesia: incontro "2+2" tra ministri di Esteri e Difesa

- Giappone e Indonesia hanno firmato ieri, 30 marzo, un accordo che autorizza l'esportazione di sistemi ed equipaggiamenti militari di produzione giapponese verso il Paese del Sud-est asiatico. L'accordo per il trasferimento di sistemi e tecnologie è stato firmato a margine di un incontro a Tokyo tra i ministri degli Esteri e della Difesa dei due Paesi, che hanno tenuto un colloquio nel formato "2+2": presenti i titolari degli Esteri, Toshimitsu Motegi e Retno Marsudi, e quelli della Difesa, Nobuo Kishi e Prabowo Subianto. Durante l'incontro - il primo nel suo genere dal 2015 - i ministri hanno condannato l'uccisione di centinaia di manifestanti anti-golpe a Myanmar. I funzionari dei due Paesi hanno anche espresso "grave preoccupazione" per i "continui e rafforzati tentativi" da parte della Cina di "alterare con la forza lo status quo" nei Mari Cinese Meridionale e Orientale, anche tramite la recente entrata in vigore della nuova legge sulla Guardia costiera. (segue) (Git)