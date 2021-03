Giappone-Indonesia: incontro "2+2" tra ministri di Esteri e Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia, in particolare, è impegnata ormai da alcuni anni a contenere le rivendicazioni di Pechino su un atollo settentrionale del suo arcipelago, le Isole Natuna, dove secondo Giacarta pescherecci cinesi conducono attività di pesca illegale scortati da pattugliatori della Guardia costiera di pechino. L'accordo firmato dal Giappone con l'Indonesia ne segue altri simili sottoscritti da Tokyo con Australia, Regno Unito, Francia, Germania, India, Italia, Malesia, Filippine e Stati Uniti. "Sono convinto che questo accordo formerà la base per la futura espansione della nostra cooperazione bilaterale di sicurezza, e diventerà il simbolo dei nostri sforzi comuni di contrasto alle minacce regionali", ha dichiarato Motegi. Durante l'incontro il Giappone ha anche annunciato la concessione di prestiti all'Indonesia per 50 miliardi di yen (453 milioni di dollari) da destinare alla risposta ai disastri naturali. (Git)