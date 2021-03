Usa: il deputato repubblicano Matt Gaetz accusato di relazione con una minorenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Matt Gaetz, della Florida, è oggetto di una indagine del dipartimento di Giustizia Usa, per una presunta relazione sessuale con una radazza di 17 anni, cui avrebbe pagato una trasferta interstatale per raggiungerlo. Lo scrive il quotidiano "New York Times", secondo cui proprio tale viaggio, se confermato, costituirebbe una violazione della legge federale contro il traffico sessuale. L'indagine a carico di Gaetz è originata da una più ampia a carico di un suo conoscente, un esattore fiscale della Florida su cui pendono 14 capi d'imputazione, incluso traffico sessuale di un minore. Gaetz ha confermato ad "Axios" di essere "interessato, ma non bersaglio" di "una indagine riguardante la condotta sessuale con le donne". Il deputato ha definito i sospetti a suo carico "dolorosi quanto sono falsi. Penso ci siano persone nel dipartimento di Giustizia decise a criminalizzare la mia condotta sessuale, nonostante, tengo a precisarlo, io fossi single". (segue) (Nys)