Frosinone: comune, approvato il regolamento per il Canone unico

- Il consiglio comunale di Frosinone, su proposta degli assessori alle Finanze, Riccardo Mastrangeli, e al Commercio, Antonio Scaccia, "ha approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1/1/2021". "La legge 160/2019 - si legge in una nota - istituisce, a decorrere dal 2021, infatti, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione di Cosap, Icp e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali. Con la delibera di Giunta è stato approvato il nuovo piano tariffario, mentre la delibera di consiglio ha proceduto all'approvazione del regolamento di disciplina della nuova entrata e dei coefficienti moltiplicatori delle tariffe. Il presupposto del regolamento riguarda il procedimento di adozione egli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Frosinone, oltre all'applicazione del prelievo corrispondente". (segue) (Com)