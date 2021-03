Rifiuti: Ama, massima collaborazione per prevenire crisi, richiesto a Regione utilizzo suoi poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama spa "nota con sorpresa che, a fronte di una collaborazione immediata nei confronti della Direzione generale e della Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio a cui ha sottoposto più di una soluzione nel corso di questi ultimi cinque giorni, alcuni rappresentanti politici della stessa Regione utilizzano in maniera distorsiva i suggerimenti e le opzioni tecniche indicate dalla stessa Ama". "La problematica emersa il 25 marzo scorso con la nota di Mad - si legge nella nota- proprietaria della discarica di Roccasecca in provincia di Frosinone, si poteva risolvere nella giornata stessa convocando, come suggerito da Ama, le società proprietarie delle discariche presenti nel Lazio per reindirizzare i conferimenti giornalieri, come alla fine è stato fatto solo con la riunione convocata oggi pomeriggio". (segue) (Com)