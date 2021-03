Assegno unico: Ronzulli (FI), bene approvazione ma correggere criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione del provvedimento sull'assegno unico familiare giunge un momento molto delicato in cui è indispensabile aiutare le famiglie e, al contempo, favorire la natalità che è ai minimi storici dall'Unità d'Italia. Inoltre, la pandemia ha avuto un duro impatto sulle famiglie, soprattutto sulle mamme, molte delle quali sono state costrette a lasciare il lavoro per prendersi cura dei figli in didattica a distanza". Così, in una nota, la parlamentare di Forza Italia e presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli, secondo cui "l'assegno di 250 euro al mese contribuirà a calibrare la vita delle famiglie che avranno almeno la certezza di questa entrata ed è importante che questi aiuti possano finalmente arrivare a tutti, dai lavoratori dipendenti agli autonomi, passando per le partite Iva, superando alcune assurde disparità". "Ciò posto, bisogna dire che ci sono delle cose che vanno migliorate, questo è solo l'inizio, sono le fondamenta di una casa ancora da costruire e che deve basarsi su un vero e proprio welfare per la famiglia. Adesso è importante procedere subito con una norma di salvaguardia per non rischiare ci siano famiglie che invece di essere favorite risultino danneggiate dal nuovo calcolo. Nessuno deve percepire di meno rispetto alle agevolazioni di cui gode adesso", conclude. (Com)