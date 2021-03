Imprese: indagine Mercatone Uno, accertamenti e perquisizioni su gestione commissariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Procura di Milano la vicenda relativa al fallimento di Mercatone Uno si è aggravata ulteriormente durante la gestione della Shernon Holding srl, la società italosvizzeromaltese che, anziché risollevare il gruppo della grande distribuzione dell’arredamento, è stata dichiarata fallita nel maggio del 2019. Dalle indagini finora svolte della Guardia di Finanza, coordinate dall’aggiunto Riccardo Targetti e il pm Roberto Fontana, sarebbe emerso che il dissesto Shernon Holding srl, con un passivo fallimentare di oltre 91 milioni di euro a fronte di un attivo realizzato di appena 9,4 milioni di euro, solo in minima parte sarebbe dipeso da condotte distrattive, risultando invece essenzialmente determinato dalla “squilibrata” operazione trilaterale, articolata in più contratti collegati, conclusa nell’agosto del 2018 tra i commissari dell’amministrazione straordinaria del Gruppo Mercatone Uno, gli amministratori della Shernon Holding srl e gli esponenti del fondo americano Gordon Brothers International Llc. Per avere un riscontro a questa ipotesi investigativa i pm milanesi hanno delegato i militari del nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf a effettuare oggi delle perquisizioni in sedi di società e anche a casa e negli studi di Milano e Verona di uno dei commissari straordinari (indagato) e ad acquisire documentazione anche negli uffici del ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, secondo l’accusa, il commissario straordinario indagato sarebbe “l’autore principale” della trattativa trilaterale nonostante fosse “consapevole” della prospettiva di “dissesto a breve” della Shernon Holding. (Rem)