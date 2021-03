Usa: donna asiatica di 64 anni aggredita a New York, nessuno interviene per aiutarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha fatto il giro del web il video in cui si vede una donna asiatica di 65 picchiata da uno sconosciuto mentre cammina a New York, nel quartiere di Manhattan. L'aggressione è stata immortalata da una telecamera di sicurezza di un locale nelle vicinanze. La donna viene spinta a terra da un uomo e successivamente presa a calci senza che nessuno degli astanti intervenga. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha definito l'attacco "assolutamente vergognoso e disgustoso" e ha aggiunto: “E' inaccettabile che nessuno sia intervenuto: non mi interessa chi sei e da dove vieni, tu devi aiutare un newyorkese come te". La donna è stata ricoverata in ospedale ed è attualmente gravi condizioni. (segue) (Nys)