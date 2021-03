Terrorismo: Di Maio partecipa a ministeriale coalizione anti Stato Islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è intervenuto questo pomeriggio alla videoconferenza a livello ministeriale dei 32 membri del Gruppo ristretto della Coalizione contro lo Stato Islamico, presieduta dal Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e dalla vice prima ministra e ministra degli Esteri belga, Sophie Wilmès. Lo riferisce una nota ufficiale della Farnesina. I partecipanti alla riunione hanno riaffermato la loro determinazione nel perseguire la sconfitta definitiva di Daesh e prevenirne ogni possibile risorgenza. Il ministro Di Maio ha ricordato il forte impegno dell'Italia nella Coalizione, sia in ambito militare che civile, soffermandosi in particolare sul sostegno alle istituzioni e al popolo iracheni e sul contributo alle iniziative per la stabilizzazione delle aree liberate da Daesh in Iraq e Siria. Il ministro ha inoltre condiviso profonda preoccupazione per la diffusione in alcuni Paesi africani di gruppi terroristici legati a Daesh, convenendo sulla necessità di utilizzare gli strumenti della Coalizione in Africa, in stretta sinergia con le iniziative già esistenti quali la Coalizione per il Sahel, cui l'Italia egualmente partecipa. Il titolare della Farnesina ha infine rinnovato la disponibilità dell'Italia ad ospitare la ministeriale della Coalizione in formato completo, auspicabilmente la prossima estate.(Com)