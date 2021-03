Francia: Macron a colloquio con Merkel e Putin, focus su Ucraina, Navalnyj e Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio con il suo omologo russo, Vladimir Putin, e con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in videoconferenza. Lo ha reso noto l'Eliseo, con una nota. Durante il colloquio è stata discussa la crisi del coronavirus e si è parlato di "eventuali cooperazioni in materia di vaccino, in funzione dello stato di avanzamento dell'esame del vaccino Sputnik V, in corso al livello dell'Agenzia europea del farmaco", si legge nel comunicato, dove si afferma che "questo esame riposerà sulla base delle stesse norme che l'Ema applica per ogni vaccino". Macron e Merkel hanno poi "richiamato l'attenzione" di Putin sulla situazione dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj e la "necessità che i suoi diritti siano rispettati in conformità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e che la sua salute sia preservata", afferma il comunicato. Durante la videoconferenza è stata sottolineata inoltre "la necessità che la Russia si impegni in modo determinato per stabilizzare il cessate il fuoco in Ucraina ed elaborare un'uscita dalla crisi nel rispetto degli accordi di Minsk", mentre per la Bielorussia si è posto l'accento sulla "necessità si un dialogo inclusivo". In merito alla questione libica Macron e Merkel "hanno evidenziato l'importanza che la Francia, la Germania e la Russia usino tutto il loro peso per favorire il processo di transizione in corso, e fare in modo che la situazione relativa alla sicurezza migliori", spiega la nota. Sulla Siria, il presidente francese e la cancelliera tedesca hanno espresso "preoccupazione" per la situazione umanitaria, chiedendo il "proseguimento dell'aiuto transfrontaliero alle popolazioni in difficoltà e il sostegno ai lavori del Comitato costituzionale". Sul dossier del nucleare iraniano, Macron, Merkel e Putin si sono trovati d'accordo sulla necessità di "coordinare i loro sforzi affinché si rilanci il dialogo e l'Iran torni al più presto al rispetto dei suoi obblighi", fa sapere l'Eliseo. (Frp)