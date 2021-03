Usa: somministrate quasi 148 milioni di dosi del vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 148 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 sono state somministrate negli Stati Uniti. Lo riferiscono i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Per l'esattezza si tratta di 147.602.345 dosi totali, pari a circa il 78 per cento delle 189.451.285 dosi erogate. Le dosi inoculate su base giornaliera sono 1,8 milioni rispetto alla rilevazione precedente, per una media settimanale di circa 2,8 milioni di dosi al giorno. Il 29 per cento della popolazione - più di 96 milioni di persone - ha ricevuto almeno una dose di vaccino e oltre il 16 per cento - circa 53,4 milioni di persone - è completamente immunizzato. Il 49,8 per cento dei cittadini al di sopra dei 65 anni ha ricevuto le dosi necessarie all'immunizzazione, mentre sette anziani su dieci hanno ricevuto almeno la prima. (Nys)