Assegno unico: Rauti (Fd'I), a favore legge ma restano perplessità su tempi e Isee

- "Fratelli d'Italia ha votato a favore sulla legge delega sull'assegno unico perchè le politiche familiari sono al centro della nostra politica e nel nostro Dna, ma non possiamo non esprimere perplessità per un provvedimento che ha tempi stretti e che entrerà in vigore 1 luglio". A dirlo è il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, nel corso del suo intervento in dichiarazione di voto in Aula al Senato sulla legge delega sull'assegno unico. "A dispetto delle cifre che stanno circolando da giorni - ha aggiunto la senatrice di Fd'I - servirebbe un'operazione di verità, perchè, è inutile dirlo, ma la coperta è corta e per rispettare le attese servirebbero 30 miliardi, che al momento non ci sono. Quindi sincerità, così come servirebbe nell'ammettere che la platea degli aventi diritto sarà decisa dall'Isee sul quale da tempo esprimiamo dubbi. Anche se accogliamo in maniera positiva il via libera al nostro ordine del giorno sulla revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore, ma deve essere chiaro che non può bastare". "Come non basta - ha concluso la senatrice Rauti - lo stesso assegno, che non è sufficiente a contrastare l'emergenza demografica che l'Italia sta vivendo. Servono altre misure, come i congedi parentali, un welfare dei servizi che sostenga occupazione femminile, famiglia e natalità. Tutte proposte che Fd'I ha presentato da tempo in Parlamento e su cui siamo disponibili a confrontarci". (Com)