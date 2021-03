Frosinone: comune, approvato il regolamento per il Canone unico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le disposizioni si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private - prosegue ancora la nota - sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche.Il nuovo canone sostituirà, oltre ai tributi minori, qualunque altra forma di prelievo oggi vigente, salvo quelli connessi a prestazioni di servizi, garantendo l'invarianza di gettito rispetto alla somma delle entrate soppresse. L'assise ha approvato anche la delibera del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019". (Com)