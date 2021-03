Assegno unico: Sibilia (M5s), importante strumento per non lasciare indietro nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al Movimento 5 stelle finalmente le famiglie potranno contare su un aiuto concreto: un contributo mensile fino a 250 euro per ciascun figlio dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età, maggiorato dal terzo figlio e in caso di disabilità". E' quanto afferma in una nota il sottosegretario all'Interno ed esponente del Movimento 5 stelle, Carlo Sibilia, commentando l'approvazione del disegno di legge delega che istituisce l'assegno unico universale. per il parlamentare si tratta di "un importante traguardo che aiuterà mamme e papà e destinato anche a chi fino ad oggi non ne era destinatario: partite Iva, lavoratori autonomi e incapienti. Queste sono le riforme che contano per i cittadini. Nessuno deve restare indietro".(Com)