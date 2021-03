Usa: donna asiatica di 64 anni aggredita a New York, nessuno interviene per aiutarla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha deciso proprio oggi di intervenire con una serie di azioni contro le violenze sui cittadini di origine asiatica, in crescita negli ultimi mesi. Lo scrive l’emittente “Cncb”. L’amministrazione del presidente Joe Biden ha deciso di ripristinare l’Iniziativa della Casa Bianca per gli asiatici americani e gli isolani del Pacifico, aumentandone l’efficacia attraverso il coordinamento tra agenzie federali. A questo proposito, viene segnalato anche che Biden nominerà un direttore permanente dell’Iniziativa, nata la prima volta durante l’amministrazione dell’ex presidente Bill Clinton. Inoltre, il dipartimento della Salute e dei Servizi umani stanzierà 49,5 milioni di dollari del Piano di salvataggio da 1.900 miliardi di dollari approvato dal Congresso il mese scorso per portare avanti “programmi basati sulle comunità e servizi culturali specifici” che aiuteranno le vittime di violenza razziale a ricevere aiuto. Infine, verrà dotata di una sottocommissione sull’Ineguaglianza sanitaria e sulla Xenofobia la Task force sull’eguaglianza sanitaria istituita dallo stesso Biden lo scorso febbraio. Il gruppo sarà incaricato in maniera specifica di concentrarsi sugli attacchi subiti dai cittadini di origine asiatica durante la pandemia. (Nys)