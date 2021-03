Usa: Biden firma legge per estendere prestiti agevolati anti-Covid a piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato la legge per l'estensione del programma di prestito agevolato progettato per aiutare le piccole imprese a far fronte alla pandemia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano "Washington Post", precisando che l'inquilino della Casa Bianca ha commentato l'iniziativa legislativa definendola un "risultato bipartisan". La misura arriva alla vigilia dell'attesa presentazione da parte di Biden del nuovo pacchetto di stimolo economico. Il piano, che andrà a concentrarsi in modo particolare sulle infrastrutture, avrà un budget compreso tra i 2 mila e i 3 mila miliardi di dollari, secondo quanto emerso finora. (Nys)