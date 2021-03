Energia: gruppo Bmw investe 334 milioni di dollari su estrazione litio in Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tedesco Bmw ha annunciato investimenti per 334 milioni di dollari in Argentina per l'estrazione di litio, destinato all'approvvigionamento delle batterie di veicoli elettrici. L'estrazione del minerale sarà effettuata dalla società statunitense Livent, che ha in concessione la miniera "Salar del Hombre Muerto" nella provincia di Catamarca. La stessa Bmw, si legge in un comunicato, si occuperà del successivo trattamento del litio destinato alle batterie di quinta generazione di tutte le marche del gruppo: Bmw, Mini, Rolls-Royce e Bmw Motorrad. "Il litio è una delle materie prime fondamentali per l'elettromobilità. Acquistando il litio da un secondo fornitore, garantiamo i requisiti per la produzione della nostra attuale quinta generazione di celle della batteria. Allo stesso tempo, ci rendiamo tecnologicamente, geograficamente e geopoliticamente meno dipendenti dai singoli fornitori ", ha spiegato Andreas Wendt, membro del consiglio di amministrazione di Bmw e responsabile Acquisti e della rete dei fornitori. L'Argentina, attraverso la statunitense Livent, diventerà in questo modo il secondo fornitore globale di litio di Bmw dopo l'Australia.(Abu)