Colombia: inchiesta Odebrecht, mandati di arresto nei confronti di tre ex dirigenti brasiliani

- La magistratura colombiana ha annunciato di aver emesso mandati di arresto nei confronti di tre ex dirigenti della società di costruzioni brasiliana Odebrecht, accusati di corruzione. Gli ordini di arresto, si legge in un comunicato delle autorità, sono stati emessi nei confronti degli imprenditori brasiliani Hamilton Ideaki, Eder Paolo Ferracuti e Marcio Marangoni, accusati di associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e arricchimento illecito. Gli atti criminosi riguardano l'appalto della cosiddetta "Ruta del Sol", un ambizioso progetto di rete autostradale nel nord della Colombia, in cui Odebrecht stava lavorando insieme ad altre società locali. La procura di Bogotà sostiene che, "nella loro qualità di dirigenti", gli imputati "avrebbero avuto una maggiore partecipazione e sarebbero stati legati a un'organizzazione criminale dedita a commettere atti di corruzione nel Paese". Lo scandalo Odebrecht, con diverse ramificazioni in tutta la regione latinoamericana, nel caso della Colombia appare legato anche alla campagna per la rielezione dell'ex presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), che sarebbe stata finanziata dall'azienda brasiliana a cambio di appalti pubblici. (Vec)