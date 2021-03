Assegno unico: Nisini (Lega), giornata importante per famiglie con figli non autosufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata importante; viene riconosciuto un diritto fondamentale alle famiglie. Per la Lega l'assegno unico non è risolutivo ma un punto di partenza". Lo ha affermato Tiziana Nisini, sottosegretario al Lavoro e senatrice della Lega, riguardo l'approvazione in Senato del ddl per le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. "Altra notizia fondamentale che denota la nuova sensibilità governativa - ha aggiunto - è il recepimento dell'ordine del giorno presentato dal gruppo parlamentare che rappresento e che impegna il governo ad apportare tutte le modifiche necessarie per la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Isee: per evitare che l'uso dello stesso non si ripercuota in maniera negativa sulle famiglie con figli e non faccia sì che il recepimento dell'assegno unico determini una riduzione della misura". Altro punto "è la modifica necessaria al fine di garantire la revisione dei criteri di calcolo Isee in modo da tenere conto in maniera adeguata delle famiglie con figli non autosufficienti economicamente, disabili e anziani" ha sottolineato Nisini secondo cu si tratta di "norme di buon senso . Una proposta su cui la Lega ha sempre insistito e continuerà a farlo anche nel ministero costituito ad hoc. Mi auguro che i decreti attuativi rispettino tempi quanto più veloci e che siano semplificati il più possibile per rendere agevole la richiesta dei benefici", ha concluso. (Com)