Roma: Fd'I, chiesto Consiglio straordinario su Centri carni (2)

- "L'assemblea capitolina straordinaria sara' l'occasione per ribadire quanto fdi ha sempre sostenuto in questi anni ovvero che si debba ampliare e difendere il centro carni nell' ottica di un grande polo agroalimentare che valorizzi il lavoro e la professionalità messo in campo in questi anni dagli operatori anche sotto il profilo della sicurezza alimentare. Auspichiamo che in quella sede la Raggi e Lemmetti non si nascondano come al solito e vengano finalmente in aula a dire cosa intendano fare sul centro carni ed a rispondere alle nostre domande sulle tante ambiguità di questi anni su questo tema", concludono. (Com)