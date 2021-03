Assegno unico: M5s, aiuto concreto ad autonomi ed incapienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al Disegno di legge-delega che istituisce l'assegno unico e universale. Un traguardo importante, tassello fondamentale del progetto di riforma del welfare familiare lanciato dal Movimento 5 stelle". Lo affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera. "Dal prossimo primo luglio - ricordano - questo strumento, che riorganizza i vari bonus attualmente esistenti in uno solo e arriva fino a 250 euro al mese, con una maggiorazione dal terzo figlio e nel caso anche di bambini disabili, sarà riconosciuto a tutte le famiglie dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del ventunesimo anno di età. Un aiuto concreto per tante mamme e papà di cui beneficeranno anche lavoratori autonomi, partite Iva e incapienti, oggi esclusi". "Oltre che sulla natalità - proseguono - con l'assegno unico investiamo anche sul protagonismo delle donne e quindi sull'occupazione femminile. Secondo un rapporto dell'Ispettorato nazionale del lavoro nel 2019 sono state 37.611 le lavoratrici neo-mamme che si sono dimesse, in molti casi per la difficoltà di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Questo non può e non deve più accadere. Con misure come l'assegno unico invertiamo la rotta, per un'Italia più giusta ed equa", concludono. (Com)