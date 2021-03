Mercosur: Argentina invita Uruguay a formalizzare proposta su "flessibilizzazione" accordi con paesi terzi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il più duro di tutti è stato il capo di Stato uruguaiano, Luis Lacalle Pou. "Non siamo disposti a che il Mercosur sia una camicia di forza, l'Uruguay ha bisogno di avanzare nel consesso internazionale", ha detto il rappresentante di Montevideo. "Avanzeremo una proposta formale per discutere la questione della flessibilizzazione, non c'è tempo per grandi dialoghi, bisogna agire", ha aggiunto. Lacalle Pou ha quindi concluso il suo intervento con un aut-aut. "Con il Mercosur o con la libertà", ha detto. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ha chiesto di "raddoppiare gli sforzi" per quanto riguarda i negoziati esterni che sta portando avanti il Mercosur. "Vogliamo velocità e risultati", ha aggiunto il presidente brasiliano a riguardo nel suo breve e conciso intervento. (segue) (Abu)